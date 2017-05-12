Şehit polis çocukları idmanda
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen dünkü antrenmandan önce şehit polislerin çocukları, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.
Şehit çocukları, kaptan Volkan Demirel ile hatıra fotoğrafı çektirirken, çalışmanın bir bölümünü de izlediler.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürdü. Teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinın ardından top kapma ve pas çalışmaları yapıldığı bildirildi. İdman, bireysel çalışmalar ve çift kale maçla tamamlandı.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürdü. Teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinın ardından top kapma ve pas çalışmaları yapıldığı bildirildi. İdman, bireysel çalışmalar ve çift kale maçla tamamlandı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Şehit polis çocukları idmanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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