 Şehit polis çocukları idmanda – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Şehit polis çocukları idmanda

    Şehit polis çocukları idmanda

    Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen dünkü antrenmandan önce şehit polislerin çocukları, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

    Şehit çocukları, kaptan Volkan Demirel ile hatıra fotoğrafı çektirirken, çalışmanın bir bölümünü de izlediler.



    TAKTİK ÇALIŞTILAR
    Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürdü. Teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinın ardından top kapma ve pas çalışmaları yapıldığı bildirildi. İdman, bireysel çalışmalar ve çift kale maçla tamamlandı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şehit polis çocukları idmanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.