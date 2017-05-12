Şehit polis çocukları idmanda

Şehit çocukları, kaptan Volkan Demirel ile hatıra fotoğrafı çektirirken, çalışmanın bir bölümünü de izlediler.Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürdü. Teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinın ardından top kapma ve pas çalışmaları yapıldığı bildirildi. İdman, bireysel çalışmalar ve çift kale maçla tamamlandı.