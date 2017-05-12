 Schalke bırakmıyor – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Schalke bırakmıyor

    Schalke bırakmıyor
    CEO'su Christian Heidel, ismi F.Bahçe ile anılan Yevhen Konoplyanka'yı bırakmayacaklarını açıkladı. Heidel, "Yevhen, Schalke'de devam edecek. Sezon sonunda onunla vedalaşmayacağız" dedi. Ukrayna basını, Yevhen'in Schalke'de şans bulamadığı için F.Bahçe'ye gideceğini yazmıştı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Schalke bırakmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.