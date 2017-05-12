 Milan, Kjaer ile el sıkıştı! – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    , Kjaer ile el sıkıştı!

    Milan, Kjaer ile el sıkıştı!
    İtalya'nın Tuttosport gazetesi, 'in ile prensipte anlaştığını ileri sürdü. Danimarkalı stoperin menajeri Mikkel Beck ile Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli'nin yaptıkları görüşmede el sıkıştıkları belirtildi. Kjaer, Beşiktaş derbisinin ardından İtalya'ya gidince, Milan'la masaya oturduğu iddia edilmişti. F.Bahçe, Kjaer'i iyi bir rakama satıp, transfer bütçesi oluşturmak istiyor.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
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