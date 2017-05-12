Milan, Kjaer ile el sıkıştı!
İtalya'nın Tuttosport gazetesi, Simon Kjaer'in Milan ile prensipte anlaştığını ileri sürdü. Danimarkalı stoperin menajeri Mikkel Beck ile Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli'nin yaptıkları görüşmede el sıkıştıkları belirtildi. Kjaer, Beşiktaş derbisinin ardından İtalya'ya gidince, Milan'la masaya oturduğu iddia edilmişti. F.Bahçe, Kjaer'i iyi bir rakama satıp, transfer bütçesi oluşturmak istiyor.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Milan, Kjaer ile el sıkıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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