 Kalkavan yönetecek – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Kalkavan yönetecek

    Kalkavan yönetecek
    Merkez Hakem Kurulu, 'nin ligde yarın Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya 'ı atadı. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak Abdülkadir Bitiger görev alacak.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:15
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