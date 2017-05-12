Emenike 11'e
Derbide takıma hareket getiren Emenike’yi beğenen Dick, çift kalede forvette denedi. Plan kesinleşirse Persie, Antalya önünde ‘10 numara’ gibi yer alacak.
Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike yeniden ilk 11'e göz kırptı... Sarı-lacivertli takımın dün yaptığı idmanda teknik direktör Advocaat, Nijeryalı forveti taktik çalışmada as takımda denedi. Emenike'nin en uçta forvet olarak yer aldığı sistemde sağ kanatta Jeremain Lens, sol kanatta Moussa Sow yer alırken, Robin van Persie forvet arkasında 10 numara pozisyonunda görev yaptı.
SON KARAR BUGÜN
Advocaat'ın Emenike'nin Beşiktaş derbisinde oyuna girdikten sonra gösterdiği performansı beğendiği ve Antalyaspor karşısında ilk onbirde oynatmayı planları arasına aldığı belirtildi. Son karar bugün yapılacak idmanda verilecek. Advocaat, Emenike fikrinden cayarsa Van Persie yine forvette olacak, orta sahada Alper görev alacak.
Emre BOL
SON KARAR BUGÜN
Advocaat'ın Emenike'nin Beşiktaş derbisinde oyuna girdikten sonra gösterdiği performansı beğendiği ve Antalyaspor karşısında ilk onbirde oynatmayı planları arasına aldığı belirtildi. Son karar bugün yapılacak idmanda verilecek. Advocaat, Emenike fikrinden cayarsa Van Persie yine forvette olacak, orta sahada Alper görev alacak.
Emre BOL
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Emenike 11'e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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