 Emenike 11'e – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    11'e

    Emenike 11'e

    Derbide takıma hareket getiren ’yi beğenen Dick, çift kalede forvette denedi. Plan kesinleşirse Persie, Antalya önünde ‘10 numara’ gibi yer alacak.

    Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Emmanuel Emenike yeniden ilk 11'e göz kırptı... Sarı-lacivertli takımın dün yaptığı idmanda teknik direktör Advocaat, Nijeryalı forveti taktik çalışmada as takımda denedi. 'nin en uçta forvet olarak yer aldığı sistemde sağ kanatta Jeremain Lens, sol kanatta Moussa Sow yer alırken, Robin van Persie forvet arkasında 10 numara pozisyonunda görev yaptı.

    SON KARAR BUGÜN
    Advocaat'ın Emenike'nin Beşiktaş derbisinde oyuna girdikten sonra gösterdiği performansı beğendiği ve Antalyaspor karşısında ilk onbirde oynatmayı planları arasına aldığı belirtildi. Son karar bugün yapılacak idmanda verilecek. Advocaat, Emenike fikrinden cayarsa Van Persie yine forvette olacak, orta sahada Alper görev alacak.

    Emre BOL
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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