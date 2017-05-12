 Çayda boğuldu – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Çayda boğuldu

    Çayda boğuldu

    Bu sezon derbi kaybetmeyen sarı-lacivertliler, ligin son 5 sırasındaki takımlara karşı 9 maçta 14 puan yitirdi. Kayseri, Bursaspor ve Adanaspor önünde galibiyet alamadı.

    Süper Lig'de şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'nin istatistikleri acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Sarı-lacivertliler bu sezon derbilerde en başarılı takım olmasına rağmen, düşme hattındaki takımlar önünde yaşadığı kayıplar nedeniyle yarıştan koptu. Kanarya, ligin son 5 sırasında yer alan Bursaspor, Kayserispor, Rizespor, Gaziantep ve Adanaspor ile oynadığı 9 maçta 3 galibiyet alabilirken, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. bu maçlardaki puanların yüzde 48'ini kazanırken, 14 puan çöpe gitti.

    DERBİ BAŞARISI BOŞA GİTTİ
    Lider Beşiktaş ile aradaki puan farkının 8 olduğu düşünülünce bu kaybın önemi daha iyi anlaşılıyor. Aynı takımlara karşı Beşiktaş puanların yüzde 92'sini hanesine yazdırdı. Başakşehir de yüzde 75'lik oran yakaladı. Fenerbahçe ilk 5'te yer alan dört takım ile oynadığı 7 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 14 puan alarak yüzde 67 puan ortalaması yakaladı. Lider Beşiktaş bu kategoride yüzde 54'te kaldı. Fenerbahçe'nin derbilerde elde ettiği başarı, alttaki takımlara karşı kaybettiği puanlar nedeniyle işe yaramadı.



    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:34
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