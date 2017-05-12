''Başkan engelini aşabilseydim...''
F.Bahçe taraftarının unutamadığı teknik direktörlerden birisi olan Zico, Atletico Madrid, Real Madrid maçını yorumlarken, "F.Bahçe'yi unutamam. Başkan engelini aşabilseydim Simeone'nin, A.Madrid'te başardığını yapabilirdim. O çok iyi bir teknik adam. Çalıştığım en iyi oyuncular ise Alex ve Deivid oldu. İşlerine karşı çok saygılıydılar" diye konuştu.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
''Başkan engelini aşabilseydim...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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