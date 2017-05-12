 ''Başkan engelini aşabilseydim...'' – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    ''Başkan engelini aşabilseydim...''

    ''Başkan engelini aşabilseydim...''
    F.Bahçe taraftarının unutamadığı teknik direktörlerden birisi olan , Atletico Madrid, Real Madrid maçını yorumlarken, "F.Bahçe'yi unutamam. Başkan engelini aşabilseydim Simeone'nin, A.Madrid'te başardığını yapabilirdim. O çok iyi bir teknik adam. Çalıştığım en iyi oyuncular ise Alex ve Deivid oldu. İşlerine karşı çok saygılıydılar" diye konuştu.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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