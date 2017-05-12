 Alper ve Salih fena yakalandı – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Alper ve Salih fena yakalandı

    Alper ve Salih fena yakalandı

    Kanarya'nın genç oyuncuları ile , Asmalımescit'teki bir barda magazin basınına yakalandı.

    İki oyuncunun sabahın erken saatlerine kadar beş kızla eğlendikleri bildirildi. Mekandan ayrılırken dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenen Alper ile Salih panik yaşadı. Personelin siper olduğu genç futbolcular, fotoğraf vermemeye çalışsalarda da başarılı olamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada iki oyuncuya tepki gösterdiler.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:27
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