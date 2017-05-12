Alper ve Salih fena yakalandı
Kanarya'nın genç oyuncuları Alper Potuk ile Salih Uçan, Asmalımescit'teki bir barda magazin basınına yakalandı.
İki oyuncunun sabahın erken saatlerine kadar beş kızla eğlendikleri bildirildi. Mekandan ayrılırken dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenen Alper ile Salih panik yaşadı. Personelin siper olduğu genç futbolcular, fotoğraf vermemeye çalışsalarda da başarılı olamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada iki oyuncuya tepki gösterdiler.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Alper ve Salih fena yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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