2 transfer iddiası
Dış basından iki transfer iddiası geldi. Goal.com, River Plate'in genç forveti Sebastian Driussi'ye Roma ile F.Bahçe'nin talip olduğunu duyurdu. 21 yaşındaki Driussi bu sezon 16 gol attı. Dinamo Bükreş'te kiralık oynayan S. Wednesday'in Fransız stoperi Claude Dielna ile de F.Bahçe'nin ilgilendiği yazıldı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
2 transfer iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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