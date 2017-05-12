 2 transfer iddiası – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    2 transfer iddiası

    2 transfer iddiası
    Dış basından iki transfer iddiası geldi. Goal.com, River Plate'in genç forveti Sebastian Driussi'ye Roma ile F.Bahçe'nin talip olduğunu duyurdu. 21 yaşındaki Driussi bu sezon 16 gol attı. Dinamo Bükreş'te kiralık oynayan S. Wednesday'in Fransız stoperi Claude Dielna ile de F.Bahçe'nin ilgilendiği yazıldı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:20
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