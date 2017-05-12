 140 bin TL’lik fatura – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    140 bin TL’lik fatura

    140 bin TL’lik fatura
    , F.Bahçe'ye Beşiktaş derbisinde taraftarlarının neden olduğu çirkin+kötü tezahürat ve bu eylemin aynı sezonda misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleşmesinden dolayı 140 bin lira para cezası verdi. Kötü tezahüratta bulunan taraftarların bir sonraki deplasmanda kartları bloke edilecek.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:14
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