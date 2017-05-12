140 bin TL’lik fatura
PFDK, F.Bahçe'ye Beşiktaş derbisinde taraftarlarının neden olduğu çirkin+kötü tezahürat ve bu eylemin aynı sezonda misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleşmesinden dolayı 140 bin lira para cezası verdi. Kötü tezahüratta bulunan taraftarların bir sonraki deplasmanda kartları bloke edilecek.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
140 bin TL’lik fatura haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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