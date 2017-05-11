''Yıldırım'ın başkanlığı düşmez çünkü...''

Spor Hukuku Uzmanı Avukat Emin Özkurt, Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Ü. Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı için ceza alsa da başkanlığının düşmeyeceğini açıkladı. Özkurt, "F.Bahçe dernek. Başkanın kim olacağına üyeler karar verir. Ama Yıldırım ceza süresince başkanlık temsil ve imza yetkisini kullanamaz" dedi.