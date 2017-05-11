 Yevhen müjdesi – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Yevhen müjdesi

    Yevhen müjdesi

    Sport gazetesi, Schalke’de istediği forma şansını bulamayan 27 yaşındaki ’nın ’nin teklifini kabul ettiğini, hatta sevgilisini bile ikna ettiğini yazdı.

    Ukrayna'da yayınlanan Sport gazetesinde yer alan haberde 1-2 yıl öncesine kadar Manchester United, Arsenal, Roma gibi devlerin listesinde yer alan Yevhen 'nın yaşadığı düşüşe dikkat çekildi. Schalke'nin Sevilla'dan kiraladığı yıldızı takımda tutma hakkının bulunduğu ancak Yevhen'in Alman ekibinde forma şansının az olması nedeniyle bunun iki taraf için de mutsuzluk getireceği vurgulandı.

    Konoplyanka'nın 'de kendisini yeniden kanıtlamak istediği, aldığı teklifi sevgilisine de açıkladığı ve Türkiye'ye gitme konusunda ikna ettiği iddia edildi. Sol kanat ve orta sahada oynayan 27 yaşındaki Yevhen, Bundesliga'da Schalke formasıyla bu sezon 17 maça (Toplamda 601 dakika) çıktı.

    17 MAÇTA 1 GOL 1 asist
    Çoğu maçta kısa süreler alan Konoplyanka toplamda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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