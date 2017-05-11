Yevhen müjdesi
Sport gazetesi, Schalke’de istediği forma şansını bulamayan 27 yaşındaki Konoplyanka’nın Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiğini, hatta sevgilisini bile ikna ettiğini yazdı.
Konoplyanka'nın Fenerbahçe'de kendisini yeniden kanıtlamak istediği, aldığı teklifi sevgilisine de açıkladığı ve Türkiye'ye gitme konusunda ikna ettiği iddia edildi. Sol kanat ve orta sahada oynayan 27 yaşındaki Yevhen, Bundesliga'da Schalke formasıyla bu sezon 17 maça (Toplamda 601 dakika) çıktı.
17 MAÇTA 1 GOL 1 asist
Çoğu maçta kısa süreler alan Konoplyanka toplamda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
- 17 Mayıs "Galatasaray Bayramı"
Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
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