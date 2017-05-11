Türk bayrağını Emre Sakçı taşıyacak
4. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenin Türkiye'nin bayrağını milli yüzücü Emre Sakçı taşıyacak.
Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen oyunların resmi açılış töreni yarın başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Açılışta Türk bayrağını milli yüzücü Emre Sakçı'nın taşıyacağı bildirildi.
4. İslam Dayanışma Oyunları, 54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek ve 22 Mayıs'ta sona erecek oyunlara Türkiye, 337 sporcuyla katılacak.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:39
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 12
Yorum
EFENDİ PRENS Van persie 3 maç ceza almıştı ama efendi beşiktaş'ın efendi oyuncusu 1 maç ceza aldı. Mutludur şimdi efendi başkan fikret orman. EFENDİLİK?
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 25
Yorum
efendi prens Van persie 3 maç ceza almıştı ama efendi beşiktaş'ın efendi oyuncusu 1 maç ceza aldı. Mutludur şimdi efendi başkan fikret orman. EFENDİLİK?
- PFDK Talisca'nın cezasını açıkladı
Toplam 25
Yorum
Gs Fb başkanı şike yapar, başlan dover ceza almaz. Futbolcusu gs kufur eder Ceza almaz yet.ez rakibe kufur ederi Hakem duymaz .pfdk esgecer
Türk bayrağını Emre Sakçı taşıyacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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