 Türk bayrağını Emre Sakçı taşıyacak – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Türk bayrağını taşıyacak

    Türk bayrağını <a href="/index/emre-sakci?id=67feedb3-7e7d-4131-a4a6-d96e96c4bad4" class="" rel="tag">Emre Sakçı</a> taşıyacak

    'nın açılış törenin Türkiye'nin bayrağını milli yüzücü taşıyacak.

    Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen oyunların resmi açılış töreni yarın başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

    Açılışta Türk bayrağını milli yüzücü 'nın taşıyacağı bildirildi.

    4. İslam Dayanışma Oyunları, 54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek ve 22 Mayıs'ta sona erecek oyunlara Türkiye, 337 sporcuyla katılacak.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:39
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