 Taison şoku! – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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HEPSİ
    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    şoku!

    Taison şoku!
    , transferi için girişimde bulunduğu Taison için Shakhtar Donetsk'in istediği bonservis bedeli karşısında şok yaşadı. Ukrayna ekibinin, Ocak 2018'de sözleşmesi bitecek Brezilyalı yıldız için 15 milyon euro talep ettiği gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu büyük ölçüde ikna ettiği, Shakhtar ile pazarlıkları sürdüğü ifade ediliyor. bu sezon 9 gol, 10 asiste imza attı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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