Prens, Ülker Stadı’nı gezdi

Liechtenstein Prensi Georg Liechtenstein ve arkadaşları kulübü ziyaret etti. Yönetim kurulu üyesi Cenk Başak'ın davetlisi olarak kulübe gelen Prens Liechtenstein ile dostları F.Bahçe Müzesi ile Ülker Stadı'nı gezip, bilgi aldılar. Yönetici Cenk Başak ile iletişim direktörü Necati Mete gezide konuklara eşlik etti.