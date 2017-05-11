 Prens, Ülker Stadı’nı gezdi – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Prens, Ülker Stadı’nı gezdi

    Prens, Ülker Stadı’nı gezdi
    Liechtenstein Prensi Georg Liechtenstein ve arkadaşları kulübü ziyaret etti. Yönetim kurulu üyesi Cenk Başak'ın davetlisi olarak kulübe gelen Prens Liechtenstein ile dostları F.Bahçe Müzesi ile Ülker Stadı'nı gezip, bilgi aldılar. Yönetici Cenk Başak ile iletişim direktörü Necati Mete gezide konuklara eşlik etti.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
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