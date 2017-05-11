 Pas&taktik çalıştı – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Pas&taktik çalıştı

    Pas&taktik çalıştı

    Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.

    Sarı-lacivertliler, Antalyaspor ile cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dick Advocaat'ın yönettiği idman çift kale maçla noktalandı. Futbolcuların hırslı ve neşeli olmaları dikkat çekti.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
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