 Orta saha Salih’in – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Orta saha Salih’in

    Orta saha Salih’in

    Derbideki etkili futbolu ’a ilk 11’in yolunu açtı. Genç oyuncu, Josef’in yokluğunda ‘oyun kurucu’ olacak.

    Kanarya'da sakatlık ve cezalılar, 'a yaradı... Beşiktaş derbisinde 2. yarıda oyuna dahil olan genç orta saha, istekli futboluyla alkışlanmıştı. Advocaat'ın performansını beğendiği Salih'i kırmızı kart cezalısı Josef'in yokluğunda Antalya önünde ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Takımla çalışmalara hafta sonu başlayacak Şener ise bu hafta da forma giyemeyecek.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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