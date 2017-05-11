Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Fenerbahçe ile anlaştığı ileri sürülen Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesi ve Fenerbahçe ile eşleşmesi halinde herhangi bir dedikoduya fırsat vermemek için Aykut Kocaman’la yolların bu maç öncesi ayrılacağı ileri sürüldü.
Kasımpaşa maçının ardından 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının neticesine göre hareket edilecek. Söz konusu iki maçın neticesinde finalde Fenerbahçe-Konyaspor eşleşmesi gerçekleşirse Aykut Kocaman ile yollar sezon bitmeden ayrılacak. Aksi bir eşleşme halinde ise Kocaman'ın sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor. Tarihinin en önemli maçlarından birisine 16 Mayıs Salı günü çıkacak Konyaspor'da yeşil-beyazlı taraftarlar ise belki de son kez Konyaspor'un başında Aykut Kocaman'ı görecek. Söz konusu olasılık gerçekleşirse Kasımpaşa maçı aynı zamanda Aykut Kocaman için Konya ve Konyaspor'a veda niteliği taşıyacak.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:29
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 33
Yorum
NURETTİN TURAN AYKUT HOCA REZİL OLUP GİTTİ TAMEN REZİL OLUR İSTİFA EDER OLAN TARFTARA OLUR.
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 33
Yorum
NURETTİN TURAN BU SENE 5000 TARAFTAR İYİ KÖTÜ GELİYODU AYKUT GELİRSE 3000 BİNE DÜŞER RUHSUZ VE HEYCANSIZ FUTBOL OYNATIYOR FİLİM İZLERİZ BENCE BAŞKAN H
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 7
Yorum
yılkı atına ithafen volkanın küfürlerinede ses çıkardıysan bu duruma itiraz etme hakkın elbet var
Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.