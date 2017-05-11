 Kocaman 1 Haziran'da Fener'de! – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!

    Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!

    Advocaat’ın Hollanda Milli Takımı’na imza atacağı gün olan 1 Haziran’da F.Bahçe de ’a 2 yıllık imza attıracak. Kocaman ücretini yıllık 1.5 milyon euro karşılığında Türk Lirası olarak alacak. İmza törenine başkan Aziz Yıldırım da katılacak.

    Fenerbahçe'de Advocaat'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın oturmasına kesin gözüyle bakılırken, tecrübeli hocanın imza tarihi de belli oldu. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe'de ikinci Aykut Kocaman dönemi resmen 1 Haziran 2017 tarihinde başlayacak. Geçen yıl "Ben varken Fenerbahçe'ye gelemez" diyen başkan Aziz Yıldırım da imza törenine katılacak. Yıldırım törende camiaya barış ve dostluk mesajları verecek.

    Diğer yandan Kocaman, 1 Haziran'da imzalayacağı sözleşme öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. 52 yaşındaki teknik adamın en az 4-5 takviye yapılmasını istediği ve hazırladığı transfer listesini bir süre önce yönetici Ali Yıldırım'a verdiği biliniyor. Kocaman'ın alınmasını istediği futbolcular arasında Nice'den ayrılacak olan Balotelli ve Shakhtar Donetsk'li Taison da bulunuyor. Aziz Yıldırım tüm transferleri Mayıs ayında bitireceklerini söylemişti.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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