Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Advocaat’ın Hollanda Milli Takımı’na imza atacağı gün olan 1 Haziran’da F.Bahçe de Aykut Kocaman’a 2 yıllık imza attıracak. Kocaman ücretini yıllık 1.5 milyon euro karşılığında Türk Lirası olarak alacak. İmza törenine başkan Aziz Yıldırım da katılacak.
Diğer yandan Kocaman, 1 Haziran'da imzalayacağı sözleşme öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. 52 yaşındaki teknik adamın en az 4-5 takviye yapılmasını istediği ve hazırladığı transfer listesini bir süre önce yönetici Ali Yıldırım'a verdiği biliniyor. Kocaman'ın alınmasını istediği futbolcular arasında Nice'den ayrılacak olan Balotelli ve Shakhtar Donetsk'li Taison da bulunuyor. Aziz Yıldırım tüm transferleri Mayıs ayında bitireceklerini söylemişti.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
Kocaman 1 Haziran'da Fener'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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