Kjaer - Sosa takası!

Geçtiğimiz günlerde idmana çıkmayarak Çizme'ye uçan ve İtalyan devi ile pazarlık masasına oturan Simon Kjaer, 4 milyon euroyu bulan yıllık ücretinde indirime gitmeyince Milan, Sarı-Lacivertliler'den bonservisini indirimi istedi.

Güneş'in haberine göre: Fenerbahçe yönetiminin bu talebi kesin bir dille reddetmesi üzerine, Milan'ın da devre arasında Sarı lacivertliler'in çok istediği Jose Sosa kozunu devreye soktuğu bildirildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR

Orta sahaya hücum gücü yüksek, kaliteli bir oyuncu arayan Sarı-Lacivertliler'in devre arasında Sosa için kendileriyle temasta bulunmasını fırsat bilen İtalyan devinin, Kjaer için Sosa+5 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.

Milan'ın bu talebini değerlendiren F.Bahçe yönetiminin ise Danimarkalı savunmacı için Sosa + 7 milyon euro istediği öğrenildi. Pazarlıkların devam ettiği bildirilirken Sosa'nın Türkiye'ye gelmek istememesi transferin önündeki tek engel gibi duruyor.

EN PAHALI STOPER

Kjaer'in durumuna göre transfer çalışmalarını şekillendirecek Sarı-Lacivertliler, sezon başında Beşiktaş'tan eşinin baskısıyla ayrılan Sosa'nın ikna edilmesini de Milan'dan istediği kaydedildi.

2015-16 sezonu başında Fransa'nın Lille takımından 7 milyon 650 bin euro karşılığında Sarı-Lacivertliler'e transfer olan 28 yaşındaki savunmacı lig tarihinin en pahalı stoperi olmuştu. Fenerbahçe formasıyla 2 yılda 83 maça çıkan Kjaer, takıma 5 gol, 1 de asistlik katkı sağladı.