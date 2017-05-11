Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 13 Mayıs Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra top kapma ve pas çalışmaları yaptığı ifade edildi. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:26
- Taison şoku!
Toplam 2
Yorum
murat 56 top oynayan adam alın.bunun gibi topal.tufan,sauza gibi adam istemiyoruz.topla buluşmamak için 90 dk.saklanıp adam kovalıyorlar....
- Çifte harekat
Toplam 1
Yorum
.... alın alın caen den topçu alın alın ya mitroviç gibi patlasın elimizde
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 23
Yorum
sinem ya aziz başkan acaba diyorum,ne olursan ol yine gel sözünden konyaya bakınca aykutumu anladın.İstemiyoruz izlemiyoruz gelmiyoruz haberin ola
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