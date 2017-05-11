 Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi

    Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 13 Mayıs Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce şehit polislerin çocuklarıyla bir araya geldiği bildirildi. Çocukların, antrenmanın bir bölümünü de izlediği kaydedildi.

    Teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra top kapma ve pas çalışmaları yaptığı ifade edildi. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

    Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:26
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