 Fener 4 yabancı alacak – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Fener 4 yabancı alacak

    Fener 4 yabancı alacak

    Yazarımız , TRT Spor'da gündemi değerlendirdi. “Fener’in transferlerinin yeni 4’ü yabancı olur. Görüşmeler yapılıyor. 2 tane santrfor almayı düşünüyorlar Mehmet Ekici zaten bitti. Bir tane de solak orta saha arıyorlar. Toplamda 5 oyuncu almak istiyorlar”

    Yazarımız , TRT Spor'da Futbolun Zirvesi programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, 'deki transfer gündemini değerlendirirken, geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmeler sonucu edindiği bilgileri aktardı. Sarı-lacivertli takımın transfer harekatı için 15 Mayıs'ta UEFA Başkanı ile yapılacak görüşmenin çok önemli olduğunu belirten Dilmen, "Dolayısıyla 15'inde Fenerbahçe'nin geleceği konuşulacak. Aziz Yıldırım 5 oyuncu alacağını söyledi. 4 ya da 5'i de yabancı olur, duruma göre. Görüşmeler yapılıyor. 2 tane santrfor almayı düşünüyorlar. Mehmet Ekici zaten bitti. Bir tane de solak orta saha arıyorlar. Toplamda 5 oyuncu almak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

    BENCE LENS KALMAYACAK
    Dilmen, Lens'in kalıp kalmayacağı konusunda ise şunları söyledi: "Lens'le ilgili bir bilgim yok. Söyleyeceklerim benim düşüncemdir. Ben Lens'le devam edileceğini düşünmüyorum. Sunderland küme düşse dahi Lens'in bonservisi 5.5 milyon euro'ymuş. Az para değil yani. İyi ve kötü performansları ve maliyeti açısından... Sow ile de konuşacaklar. Çünkü kendisi kiralık. Durumunu görüşecekler. Beşinci bölge için sezon sonunda karar verecekler. Biraz da takımda kalacak oyuncuların durumu ile ilgili. Topal'ın durumunu bilmiyorum. Net bir bilgim yok. Orada bir sıkıntı da yok."

    AZİZ YILDIRIM'A VERİLEN CEZA AZ!
    Dilmen, basketbolda yaşanan tokat krizine de değinerek şöyle dedi: "Geçen gün Aziz Yıldırım ile birlikte yemek yedik. Dost sohbeti vardı. Türkiye'yi konuştuk, onu bunu konuştuk. Aziz Yıldırım'ın yaptığı şeye üzüldüm. Ama olayın öncesi de var. Kaşımışlar kaşımışlar getirmişler salona. Dolmuş yani baya. Verilen 6 ay ceza da eyyam bir karar. Az bu ceza. Kendisine de söyledim. Aziz Yıldırım o kadar büyük işler yapmış bir insan ki böyle yaptığı işlerle onları yok ediyor. İnanılmaz yani. Işık Eyigüngör'ün de Fenerbahçeliliğini kabul etmiyorum."

    TALİSCA'YA CEZA FALAN GELMEZ
    -Göksel Gümüşdağ'a sordum Beşiktaş-Fenerbahçe maçını nasıl izledi diye. Totem yapmış, evde oda değiştiriyormuş izlerken. Kötü oynadığı dönemler de var... Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu figüran. Formalite duruyorlar. Kararlar geliyor, onaylıyorlar. Başakşehir olayında söyledim.
    -Sahadaki hareketi için Talisca'ya ceza falan gelmez.

    TRABZON ZATEN İYİ DEĞİLDİ
    Dilmen'in konuşmasından diğer satırbaşları şöyle:

    -Ersun Hoca şu 'Gelişiyoruz' kelimesini çıkarsın dağarcığından. Evinde 3 gol yiyorsun, 4 gol yiyorsun, 'Gelişiyoruz' diyorsun. Trabzonspor kazanırken de iyi futbol oynamıyordu. Bu yüzden mağlubiyetleri beni şaşırtmadı."
    -Bursaspor için Beşiktaş maçı bir şans. Futbolcular bu tip karşılaşmaları taraftarlara kendilerini affettirmek için fırsat görürler.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:44
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