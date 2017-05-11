 ''Farkı siz verin gideyim!'' – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    ''Farkı siz verin gideyim!''

    ''Farkı siz verin gideyim!''

    Gözden çıkarılan isimlerin gitmeye niyeti yok.

    başta olmak üzere Van der Wiel ve Van Persie'nin menajerlerinin, F.Bahçe'den aldıkları ücretleri başka bir takımda kazanmalarının zor olduğunu belirttikleri, bu yüzden ayrılmaya sıcak bakmadıkları belirtiliyor. Emenike'nin menajerinin, "Anlaşacağımız takımın önerdiği ücret ile buradaki arasındaki farkı öderseniz, gideriz" dediği ifade edildi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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