 ''Diz çökmedim'' – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    ''Diz çökmedim''

    ''Diz çökmedim''

    Advocaat, Hollanda Milli Takımı’nın başına geçmek için 3. şahıslarla kulis yaptığı iddiasını bu sözlerle yalanlarken, “F.Bahçe’den kupa almadan gitmem” dedi.

    , Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmek için 3. kişiler aracılığıyla federasyona haber gönderdiği iddiasını yalanladı. Ülkesinde yayınlanan De Telegraaf gazetesine açıklama yapan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Milli takıma geçmek gibi bir niyetim yoktu. Kendimi aday olarak bile görmüyordum. Bu iş için birilerinin önünde diz çökmek çok saçma olurdu. Henk ten Cate geçecekti, olmadı. O olmayınca bana geldiler" ifadelerini kullandı. , kadroyu toparlaması için ne yapması gerektiğini bildiğini de kaydetti.

    GİDEMEZSE KOVULUR
    Hollanda basını ise Van Gaal, Koeman, Frank de Boer, ten Cate ve Roger Schmidt'in Hollanda Federasyonu'ndan gelen teklifleri geri çevirdiğini yazdı. Advocaat'ın Dünya Kupası'na gidemezse görevde kalamayacağı savunuldu.

    İŞİMİZ BİTMEDİ
    Advocaat, oyuncularla bir toplantı yaparak konsantrasyonlarını bozmamalarını istedi. Tecrübeli hocanın, "Hollanda ile anlaşmam, F.Bahçe'deki görevimi savsaklayacağım anlamına gelmez. Kupa almadan gitmek istemiyorum. Siz de bu hedefe konsantre olun" dediği öğrenildi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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