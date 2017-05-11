''Diz çökmedim''
Advocaat, Hollanda Milli Takımı’nın başına geçmek için 3. şahıslarla kulis yaptığı iddiasını bu sözlerle yalanlarken, “F.Bahçe’den kupa almadan gitmem” dedi.
GİDEMEZSE KOVULUR
Hollanda basını ise Van Gaal, Koeman, Frank de Boer, ten Cate ve Roger Schmidt'in Hollanda Federasyonu'ndan gelen teklifleri geri çevirdiğini yazdı. Advocaat'ın Dünya Kupası'na gidemezse görevde kalamayacağı savunuldu.
İŞİMİZ BİTMEDİ
Advocaat, oyuncularla bir toplantı yaparak konsantrasyonlarını bozmamalarını istedi. Tecrübeli hocanın, "Hollanda ile anlaşmam, F.Bahçe'deki görevimi savsaklayacağım anlamına gelmez. Kupa almadan gitmek istemiyorum. Siz de bu hedefe konsantre olun" dediği öğrenildi.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
- 17 Mayıs "Galatasaray Bayramı"
Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
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