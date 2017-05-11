 ''Bırakın, kalayım'' – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    ''Bırakın, kalayım''

    ''Bırakın, kalayım''

    , gelecek sezon da F.Bahçe'de kalmak için kulübü Al Ahli'ye baskı yapıyor.

    31 yaşındaki Senegalli yıldızın, Dubai ekibinin yöneticileri ile bir görüşme yaparak, bu konuda anlayış istediği belirlendi. Al Ahli ikna olursa Sow 1 yıl daha kiralanacak. Al Ahli, 2015-16 sezonunda Moussa için F.Bahçe'ye 16 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Öte yandan Sow, takım arkadaşı Emenike'nin doğum gününü videolu mesajla kutladı.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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