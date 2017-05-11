 ''Aziz Yıldırım'ın başkanlığı düşmez çünkü...'' – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    '''ın başkanlığı düşmez çünkü...''

    ''Aziz Yıldırım'ın başkanlığı düşmez çünkü...''
    Spor Hukuku Uzmanı Avukat Emin Özkurt, Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Ü. Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı için ceza alsa da başkanlığının düşmeyeceğini açıkladı. Özkurt, "F.Bahçe dernek. Başkanın kim olacağına üyeler karar verir. Ama Yıldırım ceza süresince başkanlık temsil ve imza yetkisini kullanamaz" dedi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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