Atalay’a kanca

Ezeli rakipler bu kez genç Atalay Babacan için kapıştı! F.Bahçe'nin, sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev yapan 17 yaşındaki yeteneği renklerine bağlamak için ailesine teklif yaptığı iddia edildi. '10 numara' Babacan'a sarı-lacivertlilerin, G.Saray'ın iki katı teklif yaptığı belirtiliyor.