 Atalay’a kanca – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Atalay’a kanca

    Atalay’a kanca
    Ezeli rakipler bu kez genç Atalay Babacan için kapıştı! F.Bahçe'nin, sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev yapan 17 yaşındaki yeteneği renklerine bağlamak için ailesine teklif yaptığı iddia edildi. '10 numara' Babacan'a sarı-lacivertlilerin, G.Saray'ın iki katı teklif yaptığı belirtiliyor.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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