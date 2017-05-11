 30 liraya kupa bileti – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    30 liraya kupa bileti

    30 liraya kupa bileti
    Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile haftaya oynanacak yarı final rövanş karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkıyor. Yarın genel satışa açılacak biletlerin fiyatları 30 TL ile 140 TL arasında değişiyor.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:46
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