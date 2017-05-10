‘Zengin maymun’ deyin

Emmanuel Emenike'den ilginç çıkış...

Rize maçında Yakoubi'ye "Kokuyorsun" hareketi yapan Nijeryalı forvet o tarihten bu yana ırkçı mesajlar alıyor. Ancak 30 yaşındaki forvet bunları pek önemsemiyor gibi. Emenike kendisine atılan mesajları paylaşıp "Beni maymun diye çağırırken yada muz yollarken zengin maymun demeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.