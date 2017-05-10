 Volkan Şen’in evlat hasreti – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ’in evlat hasreti

    Volkan Şen’in evlat hasreti
    Ligde 8 maçtır ilk 11'e hasret kalan, son dört maçta ise sadece Galatasaray karşısında 28 dakika forma şansı bulabilen 'in evlat hasreti ile yanıp tutuştuğu belirlendi.

    Volkan'ın ABD'li eşi Viktoria ile çocukları Melek ve Can, İngiltere'de yaşıyor. Çok düşkün olduğu ailesinden uzak kalmanın sarı-lacivertli oyuncunun futbolunu olumsuz yönde etkilediği öğrenildi.?
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:34
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