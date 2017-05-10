Şova gerek yok maçı almadık
Daha önce bir Galatasaray maçı sonrası “Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin” diyen Volkan bu tavrını 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrası sürdürdü. Volkan karşılaşma sonrası FB TV'nin takım otobüsünden canlı yayın yapmasını istemedi. Volkan "Ne o öyle maçı kazanmış gibi. Hiç gerek yok" dedi.
'KAZANINCA KUTLARIZ'
Sarı-lacivertli ekibin basın sorumlusu ve otobüs içinden yayınları yapan spiker Fatih Demirkol, futbolcularla bir araya gelmek istedi. Ancak kaptan Volkan Demirel'in buna karşı çıkarak "Galip gelmiş gibi ne öyle. Hiç gerek yok. Bize yakışmaz. Fenerbahçe derbide beraberliklere sevinmez. Biz ancak kazandığımız zaman kutlarız, eğleniriz" dediği öğrenildi. Volkan'ın bu tercihine takım arkadaşları da katıldı ve gelecek sezon için Fatih Demirkol'a söz verdi: "Rahat ol. Otobüs içinden daha çok yayınlar yapacağız"
PFDK'YA SEVK EDİLMEDİ
Vodafone Arena'daki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Volkan Demirel'in PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Ancak sevk gerçekleşmedi. Gözlemci ve temsilci raporlarında Volkan'ın küfür ettiğine dair bir bilgi yok. FIFA ve TFF içtihatlarına göre dudak okumadan sevk gerçekleştirmeyen Hukuk Kurulu, Volkan Demirel için de aynı uygulamaya gitti. Böylece Volkan Demirel'in ceza alma ihtimali kalmadı.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:20
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
Yorum
GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Şova gerek yok maçı almadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.