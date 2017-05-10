 Şova gerek yok maçı almadık – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Şova gerek yok maçı almadık

    Şova gerek yok maçı almadık

    Daha önce bir Galatasaray maçı sonrası “Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin” diyen Volkan bu tavrını 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrası sürdürdü. Volkan karşılaşma sonrası FB TV'nin takım otobüsünden canlı yayın yapmasını istemedi. Volkan "Ne o öyle maçı kazanmış gibi. Hiç gerek yok" dedi.

    Sarı-lacivertliler kötü geçirdikleri sezonda yine de derbilerde hiç yenilmedi. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Kanarya bu alanda başarılı. Ancak yine de bu durum futbolcular için bir kutlama sebebi değil. Son olarak Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş-F.Bahçe derbisi santrası dahi olmayan golle 1-1 tamamlanınca sarı-lacivertliler sevinmişti. FB TV de maç sonu takım otobüsünden keyifli bir canlı yayın yapmak istedi.

    'KAZANINCA KUTLARIZ'
    Sarı-lacivertli ekibin basın sorumlusu ve otobüs içinden yayınları yapan spiker Fatih Demirkol, futbolcularla bir araya gelmek istedi. Ancak kaptan Volkan Demirel'in buna karşı çıkarak "Galip gelmiş gibi ne öyle. Hiç gerek yok. Bize yakışmaz. Fenerbahçe derbide beraberliklere sevinmez. Biz ancak kazandığımız zaman kutlarız, eğleniriz" dediği öğrenildi. Volkan'ın bu tercihine takım arkadaşları da katıldı ve gelecek sezon için Fatih Demirkol'a söz verdi: "Rahat ol. Otobüs içinden daha çok yayınlar yapacağız"





    PFDK'YA SEVK EDİLMEDİ
    Vodafone Arena'daki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından 'in PFDK'ya sevk edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Ancak sevk gerçekleşmedi. Gözlemci ve temsilci raporlarında Volkan'ın küfür ettiğine dair bir bilgi yok. FIFA ve TFF içtihatlarına göre dudak okumadan sevk gerçekleştirmeyen Hukuk Kurulu, Volkan Demirel için de aynı uygulamaya gitti. Böylece Volkan Demirel'in ceza alma ihtimali kalmadı.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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