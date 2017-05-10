 Özkurt: Yıldırım’ın başkanlığı düşebilir – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Özkurt: Yıldırım’ın başkanlığı düşebilir

    Özkurt: Yıldırım’ın başkanlığı düşebilir
    Spor Hukuku Uzmanı Avukat , Fenerbahçe Başkanı 'ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e attığı tokat nedeniyle başkanlığının düşebileceğini savundu. Radyospor'a konuşan Özkurt, "Aziz Yıldırım'ın kanunlar çerçevesinde spordan meni muhtemeldir. 6222'den ceza alırsa, o süreçte başkanlıktan düşebilir. Demek ki bakanlık nezdinde olay çok ciddiye alınmış. Bu gibi olaylarda 1 yıl spordan men kararı olası gibi görünüyor" dedi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:36
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