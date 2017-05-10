''Lig biter giderim''
Dick Advocaat, resmen Hollanda Milli Takımı'nın yeni hocası olarak açıklandı; ancak bazı belirsizlikler var. Hollanda Futbol Federasyonu’nun teknik sorumlusu Hans van Breukelen, F.Bahçe’nin kupadan elenmesi halinde Advocaat’ın 17 Mayıs’ta göreve başlayacağını açıkladı. Advocaat ise bunu doğrulamadı; “Sezon sonuna kadar F.Bahçe’nin başındayım” dedi, akıllar karıştı.
Breukelen, Advocaat'ın görevinin ilk etapta Kasım 2017'ye kadar olacağını, Hollanda'nın 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi halinde ise sözleşmenin otomatik olarak uzayacağını duyurdu. 69 yaşındaki çalıştırıcının yardımcılığına ise Ruud Gullit getirildi.
Buraya kadar her şey net. Belirsiz olan ise Advocaat'ın yeni görevine ne zaman başlayacağı... Basın toplantısında yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'yle 31 Mayıs 2017 tarihine kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli takımdan 17 Mayıs'ta ayrılabilir.
ÜÇ MAÇ KALA GİDEBİLİR
Advocaat, sarı-lacivertli takımın kupa yarı finalinde 2-2'nin rövanşında 17 Mayıs Çarşamba günü Medipol Başakşehir'le oynayacağı maç sonunda takımın elenmesi durumunda Hollanda Milli Takımı'ndaki görevine hemen başlayacak.
Bu durumda Advocaat, Fenerbahçe'nin son 3 lig maçında (G.Birliği, Trabzon, Adana) takımın başında yer almayacak. Fenerbahçe finale kalması durumunda ise Advocaat sarı-lacivertli takımla sözleşmesini tamamlayacak. Tecrübeli teknik adam, kupa finalini oynadıktan sonra milli takımdaki görevi için ülkesine dönecek.
Burada bir belirsizlik daha var. F.Bahçe kupada finale kalıp, Advocaat 31 Mayıs'ta biten sözleşmesini tamamlasa dahi ligde son maça çıkamayacak. Zira ligde son hafta maçları 3-4 Haziran'da oynanacak.
Dick Advocaat ise yaptığı açıklamada, Hollanda Futbol Federasyonu yetkililerini aksine "Her durumda sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin başındayım" dedi, akıllar karıştı... Advocaat, kontratı bitmeden giderse tazminat maddesi yok.
AÇIKLAMALAR NEDEN ÇELİŞKİLİ? 3 İHTİMAL VAR
Fenerbahçeli yetkililer, Breukelen'in "F.Bahçe kupadan elenirse, Advocaat 17 Mayıs itibarıyla görevde" açıklamasına bir anlam veremediklerini, hocaya böyle bir sözün verilmediğini söylediler. Yetkililer, bu açıklamanın üç nedenle yapılmış olabileceğini savundular.
İşte o ihtimaller:
1-Advocaat, "Kupayı kaybedersek yönetim beni nasıl olsa kovar" diye düşünmüş olabilir.
2-Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri, "Kupadan elenirlerse, Fenerbahçe'yi ikna ederiz" diye düşünmüş olabilir.
3-Advocaat, tepki almamak için 17 Mayıs'ı inkar ediyor olabilir. Bleki de "Takım kupadan elenirse, belki bana izin verebilirler" diye düşünmüştür.
EN YAŞLI' UNVANINI ALDI
Hollanda, 31 Mayıs'ta Fas, 4 Haziran'da Fildişi Sahilleri ile birer hazırlık maçı yapacak. Batı Avrupa ekibinin ilk resmi maçı 9 Haziran'da Lüksemburg karşısında. Ülkesinin milli takımının başına üçüncü kez getirilen ve eylül ayında 70 yaşına girecek olan tecrübeli teknik adam, Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran en yaşlı teknik direktör unvanına da sahip olacak.
Emre BOL
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
Yorum
GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
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Toplam 5
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
''Lig biter giderim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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