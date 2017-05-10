 ''Koca koca adamlar!'' – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ''Koca koca adamlar!''

    ''Koca koca adamlar!''

    başkanı ve sarı-lacivertli yöneticiler, önceki uygulamalarının tersine, G.Saray ve Beşiktaş'la oynanan son iki derbi öncesi Samandıra'ya adım dahi atmadı.

    Bu, 'ın ricasıyla oldu. Hollandalı teknik direktör, bizzat başkan Yıldırım'la görüşüp, "Oyuncular sizden çekiniyor, hatta korkuyor. Siz onları karşınıza alıp yapmaları gerekeni söylediğinizde elleri ayaklarına dolanıyor. Bir şey deneyelim; bu kez gelmeyin. Zaten koca koca adamlar, ne yapacaklarını biliyorlar" demiş. Başkan da bu ricayı kırmamış...
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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