 Harun’a resmi teklif yapılmadı – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Harun’a resmi teklif yapılmadı

    Harun’a resmi teklif yapılmadı

    kalecisi 'in 'nin transfer listesinde olduğu ileri sürülüyor.

    Oyuncunun menajeri Koray Uzun, iddialara açıklık getirdi. Radyospor'a konuşan Uzun, "Harun Tekin'in 'ye transferi konusunda herhangi bir şey yaşanmadı. Aramızda 'dan ayrılma konusunda herhangi bir konuşma geçmedi. Harun'un amacı son 4 maçta en iyisini yapmak" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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