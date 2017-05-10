Harun’a resmi teklif yapılmadı
Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu ileri sürülüyor.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
- Ağır fatura!
Toplam 49
Yorum
VaY Be Işık Eyigüngör maçtan önceki söylemleri ortalıgı germiştir ayrıca maçtan önce yaptıklarıda varmış ve bu şahıs FB de üye def edin gitsin
- Eski futbolcusu Ümit Özat'a 'amele' dedi
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MACARONİ DOĞRU DEMİŞ
- Beşiktaş'ta Bursaspor mesaisi başladı
Toplam 5
Yorum
Ahmet 22 Almanya TFF ye sesleniyorum Besiktasla ugrasmanizi anlayamiyorum,Ülke puanina okadar katki yapan Kulübü her sefer cezalandirmaktan bikmadinizmi,Yuh
Harun’a resmi teklif yapılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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