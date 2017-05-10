 Fener’den ‘dev’ fark – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Fener’den ‘dev’ fark

    Fener’den ‘dev’ fark

    F.Bahçe, milenyumda derbilere damgasını vurdu!.. Kanarya, 21. yüzyılda G.Saray ve Beşiktaş’la oynadığı 75 maçtan 137 puan çıkardı. Cimbom 89, Kartal 84 puanda kaldı.

    Bu sezon ligi derbi kaybetmeden tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Futbol Takımı, milenyumun başında Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbilerde büyük üstünlük sağladı. , 2000'li yıllarda Süper Lig'de oynadığı 75 derbi mücadelesinin 40'ını kazanıp, 17'sinden sahadan beraberlikle ayrılırken, 18'ini ise kaybetti.

    Sarı-lacivertlilerin derbilerde elde ettiği galibiyet sayısının, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplam galibiyetine yakın olması dikkati çekti. Fenerbahçe derbilerde 40 galibiyet alırken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplam derbi zaferi 46'da kaldı.

    EN ÇOK ASLAN'I YENDİ
    Galatasaray, son 17 yılda oynadığı 74 derbide 24 galibiyet, 17 beraberlik ve 33 yenilgi aldı. Beşiktaş ise 75 derbide 22 galibiyet, 18 beraberlik ve 35 yenilgi elde etti. Kanarya, 21. yüzyıl derbilerinden 137 puan çıkartırken, Cimbom 89, Kara Kartal ise 84 puan elde etti.

    F.Bahçe, 21. Yüzyıl'da en çok da G.Saray'ı yendi; ezeli rakibine galibiyette 21-8 üstünlük kurdu, 8 maç da berabere bitti. Kanarya, bu zaman diliminde Beşiktaş'ı ise 19 kez yenip, 9 defa berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

    HİÇ BOŞU YOK
    Son 18 yıldır ligde derbi kazanmadığı sezon olmayan Fenerbahçe, bu periyotta Kadıköy'de G.Saray'a hiç kaybetmezken (14 galibiyet, 4 beraberlik), 10 defa yenip, 6 kez berabere kaldığı Beşiktaş'a ise sadece 3 kez yenildi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:35
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