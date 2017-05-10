 Fener Balotelli'nin peşinde – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fener Balotelli'nin peşinde

    Fener Balotelli'nin peşinde

    Flaş! Flaş! Yönetici , İtalyan golcünün menajeriyle Fransa’da bir araya geldi. Sarı-lacivertli yönetici, yıldız futbolcunun menajeri Raiola ile Nice'deki ünlü yat limanı Castle Hill'de yemek yedi. Önder Fırat, 'nin yanı sıra Botafogo'nun "Maestro" lakaplı 10 numarası Mior için de nabız yokladı.

    Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman transfer için belirlediği isimleri yönetici Ali Yıldırım'la paylaşıyor. Yıldırım menajerlerle temas kurarken sonraki hamleyi ise yönetici Önder Fırat yapıyor. Fırat'ın son olarak derbi öncesinde Fransa'ya çıkarma yaptığı belirlendi. Fırat, adı Galatasaray'la anılan Mario Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile Nice'in ünlü yat limanı Castle Hill'de beraber yemek yedi.

    Fırat görüşmede, Nice kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek İtalyan golcü için Raiola'dan bilgi aldı. Yemekte ayrıca yine Raiola'nın menajerliğini yaptığı Botafogo'lu Joao Paulo Mior da gündeme geldi. Raiola, 26 yaşındaki Brezilyalı 10 numaranın durumunu soran 'a bu transferin kolaylıkla gerçekleşebileceği yanıtını verdi. Görüşmeden yüzü gülerek ayrılan Fırat'ın İstanbul'a dönünce başkan Aziz Yıldırım'a ayrıntılı rapor verdiği belirtildi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener Balotelli'nin peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.