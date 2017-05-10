Fener Balotelli'nin peşinde
Flaş! Flaş! Yönetici Önder Fırat, İtalyan golcünün menajeriyle Fransa’da bir araya geldi. Sarı-lacivertli yönetici, yıldız futbolcunun menajeri Raiola ile Nice'deki ünlü yat limanı Castle Hill'de yemek yedi. Önder Fırat, Mario Balotelli'nin yanı sıra Botafogo'nun "Maestro" lakaplı 10 numarası Mior için de nabız yokladı.
Fırat görüşmede, Nice kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek İtalyan golcü için Raiola'dan bilgi aldı. Yemekte ayrıca yine Raiola'nın menajerliğini yaptığı Botafogo'lu Joao Paulo Mior da gündeme geldi. Raiola, 26 yaşındaki Brezilyalı 10 numaranın durumunu soran Önder Fırat'a bu transferin kolaylıkla gerçekleşebileceği yanıtını verdi. Görüşmeden yüzü gülerek ayrılan Fırat'ın İstanbul'a dönünce başkan Aziz Yıldırım'a ayrıntılı rapor verdiği belirtildi.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
- Ağır fatura!
Toplam 49
Yorum
VaY Be Işık Eyigüngör maçtan önceki söylemleri ortalıgı germiştir ayrıca maçtan önce yaptıklarıda varmış ve bu şahıs FB de üye def edin gitsin
- Eski futbolcusu Ümit Özat'a 'amele' dedi
Toplam 3
Yorum
MACARONİ DOĞRU DEMİŞ
- Beşiktaş'ta Bursaspor mesaisi başladı
Toplam 5
Yorum
Ahmet 22 Almanya TFF ye sesleniyorum Besiktasla ugrasmanizi anlayamiyorum,Ülke puanina okadar katki yapan Kulübü her sefer cezalandirmaktan bikmadinizmi,Yuh
Fener Balotelli'nin peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.