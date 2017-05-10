 Bugün yeniden topbaşı – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Bugün yeniden topbaşı

    Bugün yeniden topbaşı
    Beşiktaş maçının ertesi gün hafif bir idman yapan, dünü ise izinli geçiren , cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak Antalya maçının hazırlıklarını bugün yapılacak çalışmayla sürdürecek. Karşılaşmanın biletleri dün itibarıyla satışa çıktı. Genel satış perşembe günü.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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