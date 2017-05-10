 ''Böyle Fenerli olmaz'' – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ''Böyle Fenerli olmaz''

    ''Böyle Fenerli olmaz''
    FOTOMAÇ ve Sabah yazarı , 'ın tokat attığı Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı ve Kongre Üyesi 'ü eleştirdi. TRT Spor'a konuşan Dilmen, "Işık Eyigüngör'ün Fenerbahçeliliğini kabul etmiyorum" derken, Yıldırım'a verilen 6 aylık hak mahrumiyeti cezasını ise az bulduğunu söyledi. Dilmen ayrıca, Fenerbahçe'nin yeni sezonda 5 transfer yapacağını bildirdi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Böyle Fenerli olmaz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.