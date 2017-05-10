 ''10 puan farkla şampiyon olurduk” – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    ''10 puan farkla şampiyon olurduk”

    ''10 puan farkla şampiyon olurduk”

    Kanarya’nın hocası “Taraftar bizi yalnız bırakmasaydı 10 puan farkla şampiyon olurduk” demişti. Rakamlar da onu doğruluyor.

    Sezon sonu 'den ayrılıp Hollanda Milli Takımı'nın başına geçecek olan teknik direktör , taraftarın kendilerini yalnız bırakmasından yakınmıştı. Deneyimli çalıştırıcı "Fenerbahçe büyük bir takım olduğu için buraya geldim. Ancak böyle bir takım evinde 8-10 bin kişiye oynamaz. Taraftar bizi yalnız bırakmasaydı 10 puan farkla şampiyon olurduk" ifadelerini kullanmıştı. Hollandalı hocanın sözlerinde haklılık payı olduğu rakamlarla da destekleniyor. 2010-2011 sezonunda şampiyon olan sarı-lacivertliler 50 bin 500 ortalama tutturmuştu. 2013-14 sezonundaki şampiyonlukta da 42 bin 20 kişiyi stada çekebilmişti. Son 3 yılda ise tribüne gelen taraftar sayısında ciddi düşüş var. Bu sezon rakam 18 binin de altına düştü. Fenerbahçe en büyük gücünü yitirince ligde de geriledi.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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