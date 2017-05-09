 Sow: Bu ülkeyi seviyorum – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Sow: Bu ülkeyi seviyorum

    Sow: Bu ülkeyi seviyorum

    'nin Senegalli golcüsü , Instagram'dan dün yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabına koyan sarı-lacivertli forvet, altına da "Bu ülkeyi seviyorum" mesajını yazdı. 'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:54
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