 Karavaiev’e güvenmemiş – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    ’e güvenmemiş

    Karavaiev’e güvenmemiş

    Kurmayları, derbide sağ bek olarak Ukraynalı oyucuyu önerdi; ancak , “Bu maçın adamı değil” diyerek Hasan Ali’yi tercih etti.

    , Şener'in sakat, Van der Wiel'in ise disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalması nedeniyle sağ bekte Hasan Ali ile derbiye çıktı. Solda ise İsmail Köybaşı'nı sahaya sürdü. İsmail, Quaresma karşısında "perişan" olunca, ikinci yarıda İsmail'i çıkartıp Ozan'ı sağ beke aldı, Hasan Ali gerçek yerine, yani sol beke geçti. Asıl plan sağ bekte Ozan'la başlamaktı. Ancak Advocaat, genç futbolcu "Kendimi burada rahat hissetmiyorum" deyince vazgeçti. Advocaat'ın, yardımcıları Mario Been ve Cor Pot'un "'i oynatalım" önerisine ise "maçın ağırlığını kaldıramayacağı" gerekçesiyle sıcak bakmadığı belirlendi.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:01
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