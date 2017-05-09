Karavaiev’e güvenmemiş
Kurmayları, derbide sağ bek olarak Ukraynalı oyucuyu önerdi; ancak Advocaat, “Bu maçın adamı değil” diyerek Hasan Ali’yi tercih etti.
Advocaat, Şener'in sakat, Van der Wiel'in ise disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalması nedeniyle sağ bekte Hasan Ali ile derbiye çıktı. Solda ise İsmail Köybaşı'nı sahaya sürdü. İsmail, Quaresma karşısında "perişan" olunca, ikinci yarıda İsmail'i çıkartıp Ozan'ı sağ beke aldı, Hasan Ali gerçek yerine, yani sol beke geçti. Asıl plan sağ bekte Ozan'la başlamaktı. Ancak Advocaat, genç futbolcu "Kendimi burada rahat hissetmiyorum" deyince vazgeçti. Advocaat'ın, yardımcıları Mario Been ve Cor Pot'un "Karavaiev'i oynatalım" önerisine ise "maçın ağırlığını kaldıramayacağı" gerekçesiyle sıcak bakmadığı belirlendi.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 03:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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