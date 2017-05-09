Fener asla pes etmez!
Beşiktaş’la 90+4’te bulduğu golle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli takım, bu sezon son 6 dakikalarda tam 11 kez rakip fileleri havalandırıp 17 puan aldı.
Fenerbahçe, bu sezon son dakikalarda bulduğu gollerle dikkati çekiyor. Beşiktaş derbisinde 90+4'te Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle bir puan çıkartan Kanarya, bu sezon hanesine yazdırdığı puanların neredeyse 3'te 1'ini son dakikalarda bulduğu gollerle kazandı. Süper Lig'de geride kalan 30 haftada 57 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe, son 6 dakikada bulduğu gollerle 17 puan elde etti.
SON ÜÇ HAFTADA 7 PUAN
Süper Lig'de bu sezon son 6 dakikalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran sarı-lacivertli takım, bu 11 golün 8'ini ise 90. ve uzatma dakikalarında kaydetti. Fenerbahçe, son 8 maçının 6'sında bitime 6 dakika kala kaydettiği gollerle 13 puan elde eden Kanarya, son üç haftada ise aynı dilim içinde bulduğu gollerle 7 puan toplamayı başardı.
DERBİLERİN LİDERİ
Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray'la oynadığı 4 lig derbisinde 2 galibiyet, 2 beraberlikle 6 puan topladı. Beşiktaş'ın 4 derbide 6, Galatasaray'ın ise 1 puanı var.
SON ÜÇ HAFTADA 7 PUAN
Süper Lig'de bu sezon son 6 dakikalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran sarı-lacivertli takım, bu 11 golün 8'ini ise 90. ve uzatma dakikalarında kaydetti. Fenerbahçe, son 8 maçının 6'sında bitime 6 dakika kala kaydettiği gollerle 13 puan elde eden Kanarya, son üç haftada ise aynı dilim içinde bulduğu gollerle 7 puan toplamayı başardı.
DERBİLERİN LİDERİ
Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray'la oynadığı 4 lig derbisinde 2 galibiyet, 2 beraberlikle 6 puan topladı. Beşiktaş'ın 4 derbide 6, Galatasaray'ın ise 1 puanı var.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
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makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
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bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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