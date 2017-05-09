Bugün izinliler
Sarı-lacivertliler, ligde cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Beşiktaş maçında oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular pas idmanının ardından çift kale oynadılar. Bugünü izinli geçirecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:18
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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