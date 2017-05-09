 Bugün izinliler – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Bugün izinliler

    Bugün izinliler
    Sarı-lacivertliler, ligde cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Beşiktaş maçında oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular pas idmanının ardından çift kale oynadılar. Bugünü izinli geçirecek olan , hazırlıklarına yarın devam edecek.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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