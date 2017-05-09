''Bu huyunuzu seviyorum''
Sarı-lacivertli hoca, soyunma odasında yaptığı konuşmada, “Hiç vazgeçmediniz, 9 kişi kalmamıza rağmen sonuna kadar mücadele ettiniz. Bu çok önemli bir şey. Sizler karakterli oyuncularsınız” diyerek futbolcularının hakkını teslim etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, geldiği günden beri lafını hiç esirgemedi. Doğru bildiklerini "ucu nereye dokunur?" diye hiç düşünmeden kameralar önünde söylemekten çekinmedi. Sürekli olarak kadrolarının yetersiz olduğunu ifade etti.
FUTBOLU BEĞENMİYOR AMA...
Tecrübeli hoca, zaman zaman isim vererek oyuncularını da suçladı. Hatta bu yüzden birçok futbolcusuyla arasına soğukluk girdi. Lig neredeyse bitti ve hâlâ aynı şeyleri düşünen Advocaat, oynadıkları futbolu beğenmese de takımının son dönemde ortaya koyduğu mücadelenin hakkını veriyor. Son oynanan Beşiktaş derbisi de dahil...
Advocaat, son saniyede rakibin kendi kalesine attığı mucize gole en az oyuncuları kadar sevindi. Hiç derbi kaybetmeden ülkesine dönecek olan Hollandalı teknik direktör, "Sizler karakterli oyuncularsınız. Bu maçta şartlardan dolayı yapabileceklerimiz sınırlı olmasına rağmen çok iyi mücadele ettiniz, 9 kişi kalmanıza rağmen maçı bırakmadınız. Bu çok önemli bir şey. Tebriği hak ediyorsunuz" diyerek futbolcularını övdü.
'BÖYLESİNİ HİÇ YAŞAMADIM'
Dick Advocaat, derbi sonrası basın mensuplarıyla bir süre ayaküstü sohbet etti. Kariyerinde birçok derbi tecrübesi olduğunu ancak hiç böylesini yaşamadığını söyleyen 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu tarz bir son dakika golü, böyle bir hikaye hiç yaşamamıştım. Maçtan önce iki taraf da oldukça duygu yüklüydü. Maçtan önce de 1-1 için iyi sonuç diyebilirdim ama maçın gidişatında Beşiktaş kazanacak gibi gidiyordu işler. Fakat şanslı bir gol attık. Şanslıydık ama çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.
YARIN AÇIKLANIYOR
Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'nın başına getirildiği yarın açıklanacak. Advocaat ile yapılacak sözleşmenin Kasım 2017'ye kadar süreceği ve Dünya Kupası'na katılma durumunda sözleşmenin devam edeceği, aksi halde yolların ayrılacağı bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının basın toplantısına katılmayacağı ancak 31 Mayıs'tan sonra resmen takımın başına geçeceği belirtildi.
Emre BOL
FUTBOLU BEĞENMİYOR AMA...
Tecrübeli hoca, zaman zaman isim vererek oyuncularını da suçladı. Hatta bu yüzden birçok futbolcusuyla arasına soğukluk girdi. Lig neredeyse bitti ve hâlâ aynı şeyleri düşünen Advocaat, oynadıkları futbolu beğenmese de takımının son dönemde ortaya koyduğu mücadelenin hakkını veriyor. Son oynanan Beşiktaş derbisi de dahil...
Advocaat, son saniyede rakibin kendi kalesine attığı mucize gole en az oyuncuları kadar sevindi. Hiç derbi kaybetmeden ülkesine dönecek olan Hollandalı teknik direktör, "Sizler karakterli oyuncularsınız. Bu maçta şartlardan dolayı yapabileceklerimiz sınırlı olmasına rağmen çok iyi mücadele ettiniz, 9 kişi kalmanıza rağmen maçı bırakmadınız. Bu çok önemli bir şey. Tebriği hak ediyorsunuz" diyerek futbolcularını övdü.
'BÖYLESİNİ HİÇ YAŞAMADIM'
Dick Advocaat, derbi sonrası basın mensuplarıyla bir süre ayaküstü sohbet etti. Kariyerinde birçok derbi tecrübesi olduğunu ancak hiç böylesini yaşamadığını söyleyen 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu tarz bir son dakika golü, böyle bir hikaye hiç yaşamamıştım. Maçtan önce iki taraf da oldukça duygu yüklüydü. Maçtan önce de 1-1 için iyi sonuç diyebilirdim ama maçın gidişatında Beşiktaş kazanacak gibi gidiyordu işler. Fakat şanslı bir gol attık. Şanslıydık ama çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.
YARIN AÇIKLANIYOR
Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı'nın başına getirildiği yarın açıklanacak. Advocaat ile yapılacak sözleşmenin Kasım 2017'ye kadar süreceği ve Dünya Kupası'na katılma durumunda sözleşmenin devam edeceği, aksi halde yolların ayrılacağı bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının basın toplantısına katılmayacağı ancak 31 Mayıs'tan sonra resmen takımın başına geçeceği belirtildi.
Emre BOL
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 02:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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