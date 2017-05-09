Advocaat'ın yeni takımı belli oldu!
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- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 11:53
- ''Kaybedecek 1 senemiz yok''
Toplam 15
Yorum
tudor sen forvetsiz oynuyosun her mac,hadi onu gectim sinan kanattan iceri girip sut ceken oyuncu poldi gibi, ama adam kadroda bile olmuo.
- ''Kaybedecek 1 senemiz yok''
Toplam 15
Yorum
DURSUN İSTİFA !! Bir an önce bu büyük kafayı koltuktan düşürün yoksa GS yi bile satar...
- ''Kaybedecek 1 senemiz yok''
Toplam 15
Yorum
günter bakin fb ye rvp sow 11de basliyo,emenikede kulubede. ama gsde bi forvet var oda kulubede oturuyo,sinanda tribünde
Advocaat'ın yeni takımı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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