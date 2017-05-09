 Advocaat'ın yeni takımı belli oldu! – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Advocaat'ın yeni takımı belli oldu!

    Advocaat'ın yeni takımı belli oldu!
    Hollanda Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Haziran ayında Hollanda Milli Takımı'nın başına geçeceğini açıkladı.

    Detaylar birazdan...
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:53
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