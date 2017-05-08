Beşiktaş 45+1’de Aboubakar’la öne geçti, maç boyunca tek kale oynadı, sayısız gol kaçırdı; F.Bahçe son dakikalarda iki kırmızı kart gördü..."Beşiktaş kazandı" derken son saniyede Marcelo kendi kalesine attı ve maç 1-1 bitti. Santrası dahi yapılmayan gol F.Bahçeliler'i bile şaşırttı, herkese "Vay canına" dedirtti.

Milyonlarca futbolsever dün gece yıllarca konuşulacak, herkesi hayretler içinde bırakan, inanması güç bir derbiye tanıklık etti. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Arena'daki kapışmasında ev sahibi ekip maçın mutlak hakimiydi. İlk yarıda tam yedi kez gole yaklaşan Beşiktaş, 45+1'deki sekizinci denemesinde Aboubakar'la amacına ulaşarak 1-0 öne geçti. Beşiktaş maçın ikinci yarısında da tek kale oynamayı sürdürdü. Kartal ikinci 45 dakikada da sekiz pozisyon buldu ama ikinci golü bulamadı. Bunda Volkan Demirel'in olağanüstü kurtarışlarının rolü büyüktü.



Dakikalar 88'i gösterdiğinde Fenerbahçe'de Skrtel ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 90+2'de ise bu kez Josef yine ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+4'ün son saniyeleri oynanırken Kjaer topu ceza alanına deyim yerindeyse "şişirdi." Hatalı bir kararla kalesini terk eden Fabricio, Marcelo ile birlikte topa çıktı. Ancak kafayı Marcelo vurdu, meşin yuvarlak havadan süzüle süzüle Beşiktaş ağlarına gitti, maç 1-1 bitti. Bu sonuçla zirvede hesaplar iyice karıştı. Lider Beşiktaş ile takipçisi M. Başakşehir arasındaki puan farkı 2'ye indi.