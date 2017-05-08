Vay canına!
Beşiktaş 45+1’de Aboubakar’la öne geçti, maç boyunca tek kale oynadı, sayısız gol kaçırdı; F.Bahçe son dakikalarda iki kırmızı kart gördü..."Beşiktaş kazandı" derken son saniyede Marcelo kendi kalesine attı ve maç 1-1 bitti. Santrası dahi yapılmayan gol F.Bahçeliler'i bile şaşırttı, herkese "Vay canına" dedirtti.
Dakikalar 88'i gösterdiğinde Fenerbahçe'de Skrtel ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 90+2'de ise bu kez Josef yine ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+4'ün son saniyeleri oynanırken Kjaer topu ceza alanına deyim yerindeyse "şişirdi." Hatalı bir kararla kalesini terk eden Fabricio, Marcelo ile birlikte topa çıktı. Ancak kafayı Marcelo vurdu, meşin yuvarlak havadan süzüle süzüle Beşiktaş ağlarına gitti, maç 1-1 bitti. Bu sonuçla zirvede hesaplar iyice karıştı. Lider Beşiktaş ile takipçisi M. Başakşehir arasındaki puan farkı 2'ye indi.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:21
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
Vay canına! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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