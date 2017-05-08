Sloukas'tan Final Four sözleri
Fenerbahçeli Basketbolcu Sloukas, Final Four'a kalmanın önemine dikkat çekerek, "Final-Four'a kalmamız bizim için çok önemli. Avrupa'nın en iyi 4 takımı arasındayız. Özel olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
"Finale yükselmek istiyoruz"
Hedeflerinin final olduğunu belirten Sloukas, "Euroleague'deki en iyi takımlar Final Four'a kaldı. İlginç bir final olacak. Real Madrid çok yetenekli ve tehlikeli bir takım. Öncelikle Real Madrid'i geçerek finale yükselmek istiyoruz. Taraftarımız da bize güzel destek veriyor. Ancak biz işimizi sahada yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:12
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Toplam 24
Yorum
1907 3. dakikaya bak hangi penaldı olduğunu görürsün maç izlemediğin için normaldir.
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Toplam 21
Yorum
BENDEN HER MAÇ SONRASI YOK O GERİLİM YAPTI YOK BU YAPTI SİZİN OĞUZHANIN YAPTIKLARINI GÖRMEYECEK KADAR KÖR MÜ OLDUNUZ. E SİZDE HAKLISINIZ DİŞ GEÇMYO
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Yorum
mehmetfb şenol bey kahve köşelerdeki adamlar gibi dedikodu yapıp ortalığı karıştırıp kaçacağına volkanın söylediğini ispat edersin ondan sonra konuş
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