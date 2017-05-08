'Slaven Bilic F.Bahçe’ye gelebilir'
Sezon sonunda Advocaat'a veda edecek olan Fenerbahçe için İngiliz basını ilginç bir iddia ortaya attı.
2018'DE BİTİYOR
Hırvat teknik adamın West Ham ile olan sözleşmesi 2018'de sona eriyor. West Ham'la ikinci sezonunda başarısız bir grafik çizen Bilic son olarak Tottenham karşısında sürpriz bir galibiyet almıştı.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
- Advocaat: "Başakşehir için iyi bir iş çıkardık"
Toplam 8
Yorum
ömer te. Kesinlikle katılıyorum sana ..başakşehire canı gönülden BAŞARILARR.
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora Hakli bi yorum ,Senol Gunes oyunculara arka ciktikca daha cok orta parmak isareti , rakibe kasitli kafa izleriz Besiktas in sahasinda
- Şenol Güneş: "Fenerbahçe'nin en büyük başarısı bu"
Toplam 29
Yorum
Bora kupada elendiniz FB ye, gereksiz yorumlar yapip oyuncularini koruma ozelestiri yap , Tosic sucsuz , Talisca sucsuz, tek suclu ben hakemler
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