 'Slaven Bilic F.Bahçe’ye gelebilir' – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ' F.Bahçe’ye gelebilir'

    'Slaven Bilic F.Bahçe’ye gelebilir'

    Sezon sonunda Advocaat'a veda edecek olan Fenerbahçe için İngiliz basını ilginç bir iddia ortaya attı.

    Eski Beşiktaşlı Slaven Bilic'in sarılacivertli takıma gelebileceği yazıldı. Beşiktaş'la kupa kazanamayan Hırvat teknik adam ile yönetimin temas kurduğu da iddia edildi.

    2018'DE BİTİYOR
    Hırvat teknik adamın West Ham ile olan sözleşmesi 2018'de sona eriyor. West Ham'la ikinci sezonunda başarısız bir grafik çizen Bilic son olarak Tottenham karşısında sürpriz bir galibiyet almıştı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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