Simon Kjaer, İtalya'ya gitti
Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, yönetimden izin alarak İtalya'ya gitti. Yıldız futbolcunun transfer görüşmesine gittiği iddiaları var.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:35
- G.Saray'da olağanüstü genel kurul sesleri
Toplam 4
Yorum
GS03 sınıf başkanı gibi kulüp başkanı seçerseniz olacağı budur.
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 43
Yorum
Ali KOÇ BASKAN Bir FENERBAHÇELI olarak tiksiniyorum bundanda Aziz Baskanindan da. FENERBAHÇEMIZI en nefret edilen kulüp yapmayi basardilar. Bi gidin artik.
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
Toplam 39
Yorum
gfb rvp ye verilen cezanın aynısını vermesinlerde görelim taliscaya ayrıca edilen küfürlerden 2 maç seyircisiz oynatılmalı
Simon Kjaer, İtalya'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.