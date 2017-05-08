 Simon Kjaer, İtalya'ya gitti – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Simon Kjaer, İtalya'ya gitti

    Simon Kjaer, İtalya'ya gitti

    Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, yönetimden izin alarak İtalya'ya gitti. Yıldız futbolcunun transfer görüşmesine gittiği iddiaları var.

    Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ardından yönetimden izin alan Simon Kjaer, özel işleri nedeniyle İtalya'ya gitti. Bugün yapılan antrenmanda izinli olduğu için yer almayan Danimarkalı oyuncunun İtalya'ya transfer görüşmesi yapmak için gittiği iddiaları var. Kjaer hakkında özellikle kasım ve aralık aylarında İtalyan basınında Milan, Palermo ve Roma'ya transferi konusunda önemli iddialar yer almıştı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:35
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